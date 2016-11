Tourismus : Störtebeker Festspiele mit Tourismuspreis ausgezeichnet

Der Tourismuspreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht an die Störtebeker Festspiele auf der Insel Rügen. Am Mittwochabend wurde der Preis auf der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zum siebten Mal verliehen. «Legenden zu inszenieren» gelinge den Störtebeker Festspielen wie keinem anderen Open-Air-Theater in Deutschland, sagte die frisch wiedergewählte Verbandspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD). Insgesamt hätten bisher 7,3 Millionen Menschen die Stücke um den legendären Seeräuber Klaus Störtebeker in Ralswiek auf Rügen gesehen.