Volleyball : Stralsunder Wildcats gewinnen auch zweites Landesderby

Die Stralsunder Wildcats haben in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen auch das zweite Landesderby in einer Woche gewonnen. Das Team vom Strelasund feierte am Samstagabend gegen VC Olympia Schwerin einen 3:0 (25:16, 25:23, 25:16)-Heimerfolg. «Das Ergebnis hört sich sehr deutlich an, tatsächlich mussten wir uns aber ganz schön strecken», sagte Trainer André Thiel. Auch die Erstauflage war 3:0 für Stralsund ausgegangen.