Volleyball : Stralsunder Wildcats gewinnen Landesderby gegen Schwerin

Der Sieg für die Stralsunder Wildcats vor 138 Zuschauern in der Schweriner Volleyballhalle Am Lambrechtsgrund stand nach nur 67 Spielminuten fest. Als beste Stralsunder Spielerin wurde zum bereits sechsten Mal Anne Domroese geehrt, die sich damit an die Spitze der Wertung der wertvollsten Spielerin (MVP) setzte. Beste Schweriner Akteurin war die Libera Bentja Bornath. Bereits am kommenden Samstag gibt es das Rückspiel in Stralsund.

Für das Bundesstützpunkt-Team aus Schwerin war dies bereits die zweite Niederlage am Wochenende. Zuvor hatte das jüngste Team der Liga am Freitagabend gegen den Köpenicker SC II mit 1:3 (25:23, 20:25, 19:25, 18:25) verloren.

