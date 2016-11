Volleyball : Stralsunder Wildcats nach 3:0-Sieg Tabellendritter

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats sind in der 2. Bundesliga Nord nicht zu stoppen. Das Team von Trainer André Thiel feierte am Samstagabend einen 3:0 (25:22, 25:23, 25:16)-Auswärtserfolg beim VfL Oythe und verbesserte sich nach dem sechsten Sieg in Serie auf den dritten Tabellenrang. «Es ist ganz einfach super gut, wie wir uns das erarbeitet haben. Gegen Oythe haben wir in den wichtigen Phasen des Spiels wenig Fehler gemacht und sehr abgeklärt agiert», sagte Trainer Thiel.