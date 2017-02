Gewerkschaften : Streikdemo: 4000 Landesbeschäftigte auf der Straße

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Büttner 1 von 2

Rund 4000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst Mecklenburg-Vorpommerns haben auf einer zentralen Kundgebung am Mittwoch in Schwerin mehr Geld gefordert. Sie verlangen Einkommensverbesserungen in Höhe von insgesamt sechs Prozent. Die Gewerkschaften wollten mit dem ganztägigen Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, nachdem in der zweiten Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) keine wirkliche Annäherung erreicht worden war. Der Großteil der Demonstranten waren Lehrer und Erzieher.

Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) waren alle Schulen im Land vom Warnstreik betroffen. Die Betreuung von Kindern an Grund- und Förderschulen sowie bis zur 6. Klasse an weiterführenden Schulen war gesichert.

Außerdem beteiligten sich Polizisten, Landesbedienstete aus Verwaltungen, aus Straßen- und Autobahnmeistereien sowie aus Hochschulen, Instituten und Museen an dem Demonstrationszug und der Kundgebung vor der Staatskanzlei. «Sechs Prozent mehr - wir haben es verdient», skandierten die Demonstranten, darunter Teilnehmer in Häschenkostümen. Dahinter steckte nach Angaben der GEW die Botschaft: Alte Hasen und junge Hüpfer machen gemeinsam Schule.

Die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner verteidigte die Streikenden gegen Vorwürfe, sie provozierten Unterrichtsausfall oder seien zu egoistisch. «Wer, wenn nicht die Lehrer sollen den Schülern Demokratie vorleben?», sagte sie. Polizisten hätten Tausende Überstunden geschoben als die Flüchtlinge kamen, die Lehrer leisteten Integrationsarbeit. Mit verbaler Wertschätzung allein sei es nicht getan. «Seit Jahren wachsen die Steuern stärker als die Gehälter im öffentlichen Dienst. (...) Und da soll kein Geld für die da sein, die das durch ihre tägliche Arbeit erst möglich gemacht haben?», sagte Lindner. Die Gehälter im öffentlichen Dienst würden mit denen der privaten Konkurrenz nicht mehr Schritt halten.

Conny Töpfer von der Gewerkschaft Verdi sagte, 270 Millionen Euro Haushaltsüberschuss in Mecklenburg-Vorpommern seien ein guter Grund, mehr Geld zu fordern. Der öffentliche Dienst liege im Schnitt vier Prozent hinter anderen Bereichen zurück.

Der Vorsitzende des dbb Mecklenburg-Vorpommern, Dietmar Knecht, forderte, die Leistungen der Landesbeschäftigten endlich mit einem anständigen Tarifabschluss wertzuschätzen und diesen auf die Beamten zu übertragen. Der öffentliche Dienst müsse als Arbeitgeber attraktiv bleiben, sonst gehe ihm der Nachwuchs aus. Dass jeder zweite Euro für Personal ausgegeben werde, halte er für normal. «Sollen zukünftig selbstlenkende Streifenwagen bei der Polizei unterwegs sein? Strafgefangene künftig selbst die Zellentür hinter sich zuschließen oder Bildung und Erziehung per App kommen?», fragte er.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 18:30 Uhr