Tourismus : Streit um Ferienwohnungen: MV sieht Klärungsbedarf

Die sich abzeichnende Lösung für den Ferienwohnungsstreit an der Küste ist von Landesregierung und Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern begrüßt worden. Bauminister Christian Pegel (SPD) sieht aber noch Klärungsbedarf in Detailfragen, wie er am Donnerstag sagte. Dazu gehörten die Rückwirkung der geplanten Neuregelung bei bestehenden Bebauungsplänen sowie eine Übergangsregelung. Der Sprecher des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, erklärte in Rostock: «Wir sind hoffnungsfroh, der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung.» Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, wonach Ferienwohnungen grundsätzlich auch in Wohngebieten erlaubt sein sollen. Kommunen sollen zugleich bei der Bebauungsplanung leichter verhindern können, dass sie entstehen.

