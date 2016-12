Umwelt : Studie: Hafen Stralsund ist Rückzugsraum für Fische

Stralsund (dpa/mv) – Das Hafenbecken in Stralsund ist Rückzugsraum für viele Fische im Winter. Laut einer Studie des Umweltministeriums ist die mittlere Fischdichte im Hafenbecken Stralsund 100- bis 1000-fach höher als in anderen ähnlichen Gebieten im Strelasund. Dies sei ein Beleg dafür, dass dort eine maßvolle fischereiliche Nutzung von großer Bedeutung sei, sagte Minister Till Backhaus (SPD) am Freitag. Seit 2001 sind die Angel- und Fischereimöglichkeiten im Hafen Stralsund und am unteren Ryck in Greifswald in den Wintermonaten zum Schutz der Fische deutlich eingeschränkt. Die Studie habe nun die Notwendigkeit dieser Maßnahme bestätigt.

