Gesundheit : Studie: Heimplatz für ostdeutsche Senioren bezahlbarer

Pflegebedürftige Senioren in Ostdeutschland müssen sich nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung weniger um die Finanzierung eines Heimplatzes sorgen als Hochbetagte im Westen der Republik. So reiche die durchschnittliche Finanzkraft der über 80-Jährigen in den ostdeutschen Flächenländern fast überall aus, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung. Der Hauptgrund für das Gefälle zwischen Ost und West seien deutliche Lohnunterschiede in der Pflege. 2013 habe die Spanne der Bruttoentgelte in Deutschland zwischen 1714 und 3192 Euro monatlich gelegen.