Tourismus : Super-September für Tourismus in MV

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Höhenflug nach der Hauptsaison fortgesetzt. Im September registrierte das Statistische Landesamt 9,3 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten zusammen zählten die Statistiker 25,4 Millionen Übernachtungen, was einem Plus von 3,1 Prozent entspricht.