Kriminalität : Syrer bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Bei einer Messerattacke in einem Rostocker Flüchtlingsheim ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurde ein 38 Jahre Ägypter als Tatverdächtiger festgenommen. Er soll am Montag aus bisher ungeklärter Ursache mit einem 25-Jährigen aus Syrien gestritten und auf ihn eingestochen haben. Der Verletzte wurde in einer Klinik notoperiert. Die mutmaßliche Tatwaffe sei beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen dauerten an.

