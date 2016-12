Demonstrationen : Syrer demonstrieren in Stralsund für Menschen in Aleppo

1 von 1 Foto: Stringer 1 von 1

Stralsund (dpa/mv) – Rund 130 überwiegend syrische Menschen haben am Donnerstag in Stralsund mit einer Demonstration ihre Unterstützung und ihr Mitgefühl für die in Aleppo lebenden Menschen gezeigt. Unter dem Motto «Solidarität für die Menschen und die Situation aktuell in Aleppo» bekundeten die überwiegend arabisch sprechenden Teilnehmer ihre Meinung, wie die Polizei am Donnerstag in Stralsund mitteilte. Der Protest verlief friedlich. Aleppo war die am heftigsten umkämpfte Stadt im syrischen Bürgerkrieg.

