Justiz : Tatverdächtige bleiben in U-Haft: Entscheidung erst im Mai

Das Oberlandesgericht Rostock wird nach dem 7. Mai entscheiden, ob das Landgericht Neubrandenburg drei Männer wegen Fristüberschreitung aus der Untersuchungshaft entlassen muss. So lange dauere es, die Stellungnahmen aller Seiten einzuholen, erklärte ein OLG-Sprecher am Dienstag. Dabei geht es um einen 41-jährigen Mann, der 2016 eine Serie von Einbrüchen einer polnischen Bande bei Agrarbetrieben geleitet haben soll, sowie zwei mutmaßliche Einbrecher aus Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Prozesse gegen die Männer waren Mitte April wegen Krankheit mehrerer Richter geplatzt. Die vorgeschriebenen Fristen von sechs Monaten für die U-Haft liefen am Montag ab.