Kriminalität : Tatverdächtiger nach Tod eines Mannes aus Indien in U-Haft

Das Opfer, ein aus Indien stammender und bereits mehrere Jahre in Stralsund lebender Mann, war am Morgen des 30. Dezember in seiner Wohnung in Stralsund tot gefunden worden. Der 42-Jährige war erstochen worden.

