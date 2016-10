Kirche : Theologieprofessorin Männchen erhält Bugenhagenmedaille

Für die Förderung des christlich-jüdischen Dialogs wird die Greifswalder Theologieprofessorin Julia Männchen am Sonntag mit der Bugenhagenmedaille der Nordkirche ausgezeichnet. Männchen habe mit ihrer Arbeit Antijudaismus gewehrt und Antisemitismus gebrandmarkt, sagte der Sprengelbischof Hans-Jürgen Abromeit. Von den siebziger Jahren bis heute habe sie die untrennbare Verbindung von Kirche und Israel ins Bewusstsein gerufen - und dies bereits zu einer Zeit, in der es in diesem Teil Deutschlands verpönt war, Israel zu würdigen. Die Bugenhagenmedaille ist die höchste Auszeichnung der Nordkirche für ehrenamtliches Engagement.

