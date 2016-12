Kriminalität : Toter mit Stichverletzungen in Stralsund gefunden

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Ein toter Mann ist am Freitagmorgen in einer Wohnung in Stralsund gefunden worden. Der aus Indien stammende Mann habe Stichverletzungen aufgewiesen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund mit. Eine Obduktion soll klären, ob der 42-Jährige an diesen Verletzungen gestorben ist. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Der Mann lebte den Angaben zufolge mindestens seit 2008 in Stralsund.