Tourismus : Tourismusbranche: Kritik an neuem Ministeriumsname

Die Urlaubsbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat mit Bedauern auf die Streichung des «Tourismus» im neuen Namen des Wirtschaftsministeriums reagiert. Das Ministerium firmiert seit kurzem nur noch unter «Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit». «Man könnte sagen, das ist eine Formalie. Aber für Mecklenburg-Vorpommern ist das mehr als eine Formalie», sagte der Präsident des Landestourismusverbands, Jürgen Seidel, der Deutschen Presse-Agentur. Die Bedeutung des Tourismus für das Land sei immens hoch, Seidel ging von einem Anteil von rund zehn Prozent am Bruttoinlandsprodukt aus. «Das braucht eine formale Anerkennung. Es wäre wichtig, dass man das in der Landesregierung dokumentiert.» Unter Seidel als Wirtschaftsminister war der Tourismus 2006 in den Ministeriumsnamen eingeflossen.