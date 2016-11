Tourismus : Tourismusverband: Seidel geht, Waldmüller bewirbt sich

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der Tourismustag am Donnerstag in Göhren-Lebbin bedeutet für den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern einen massiven Einschnitt. Nach 17 Jahren endet die Verbandstätigkeit von Jürgen Seidel. Der heute 68 Jahre alte ehemalige Wirtschafts- und Tourismusminister war zuletzt als Verbandspräsident im jährlichen Wechsel mit Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider tätig. Um seine Nachfolge bewirbt sich der Tourismusexperte und CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller. Die Jagd nach Übernachtungsrekorden steht für ihn nicht im Vordergrund. An erster Stelle sieht er die Fachkräftesicherung, den Ausbau der touristischen Infrastruktur für die Vor- und Nachsaison sowie die Verbesserung der Zufahrtsmöglichkeiten in die Urlaubsziele.