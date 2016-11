Tourismus : Touristiker erwarten Übernachtungsrekord

Die Touristik-Branche in Mecklenburg-Vorpommern rechnet in diesem Jahr mit einem Übernachtungsrekord. Es werde immer wahrscheinlicher, dass erstmals mehr als 30 Millionen Übernachtungen bilanziert werden könnten, sagte Tourismusverbandspräsidentin Sylvia Bretschneider am Donnerstag auf dem Tourismustag in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Von Januar bis September hätten die Übernachtungen mit insgesamt 25,4 Millionen um 3,1 Prozent über den Vorjahreszahlen gelegen. Auf dem Tourismustag forderten Vertreter der Branche Verbesserungen der Infrastruktur, Finanzierung für Marketing und Unterstützung durch die Landesregierung.

PM Tourismusverband