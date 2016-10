Boxen : Trainer Brähmer überzeugt: Boxer Zeuge hot sich WM-Titel

1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Sein Schützling habe aus dem ersten Duell gelernt. «Je stärker der Gegner ist, desto mehr kannst du für deine eigene Entwicklung daraus ziehen», sagte der 38-Jährige Brähmer, der seinen WM-Gürtel am 1. Oktober nach einer Niederlage gegen den Briten Nathan Cleverly verloren hat. Zeuge habe gezeigt, dass er auch beißen kann, wenn er will. «Das ist wichtig. Diese Einstellung brauchst du nicht nur im Kampf, sondern jeden Tag im Training.»

Der 24 Jahre alte Supermittelgewichtler aus dem Berliner Sauerlandstall und der acht Jahre ältere Titelverteidiger stehen sich am 5. November in Potsdam ein zweites Mal gegenüber. Im ersten Fight am 16. Juli in Berlin bekam Zeuge in seiner Heimatstadt ein schmeichelhaftes Unentschieden zugesprochen - der Italiener De Carolis behielt den Titel. Zeuge zog sich bei dem intensiven Kampf einen Muskelfaserriss im rechten Oberarm zu, der inzwischen auskuriert ist.

Kampfbilanz Zeuge

Kampfbilanz De Carolis