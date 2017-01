Bundespräsident : Trauerbeflaggung zu Ehren von Altbundespräsident Herzog

1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Zu Ehren des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog wehen die Fahnen am kommenden Dienstag auf Halbmast. An diesem Tag finden die Trauerfeierlichkeiten im Berliner Dom statt. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat Trauerbeflaggung der Dienstgebäude der Landesverwaltung, der Kommunalverwaltungen und sonstiger Träger öffentlicher Verwaltung des Landes angeordnet. Herzog war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Er stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Vorher war der Jurist von 1987 bis 1994 Präsident des Bundesverfassungsgerichts.