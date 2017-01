Theater : Trauerfeier für Sängerin Gisela May am 12. Januar

Fans und Freunde können sich am 12. Januar von der verstorbenen Sängerin Gisela May verabschieden. Das Berliner Bestattungshaus Grieneisen bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass es am Mittag (13.00 Uhr) eine Trauerfeier in der Halle des Friedhofs Baumschulenweg gibt. Auf Wunsch von May spielt der in Berlin lebende US-Pianist Adam Benzwi ausgewählte Stücke am Flügel. Zu Trauerreden werden der Kulturwissenschaftler Jürgen Schebera und der Dramaturg Klaus Völker erwartet.