Verkehr : Treibjagden: Jäger warnen vor Wild auf Straßen

Autofahrer müssen sich im Landkreis Ludwigslust-Parchim wegen Treibjagden auf Wildtiere einstellen, die über die Straßen laufen. Die Jagden seien für die kommenden Wochen geplant, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Für Samstag sei eine Drückjagd zwischen Spornitz und Stolpe geplant, in der kommenden Woche seien die Regionen zwischen Marnitz und Karrenzin betroffen. Die Gefahr sei groß, dass Tiere vor fahrende Autos laufen. Autofahrer sollten deshalb Warnschilder beachten und ihre Geschwindigkeit in den betroffenen Bereichen anpassen, hieß es. Bei einer Treibjagd wird Wild im Wald aufgescheucht, damit Jäger es leichter und schneller erschießen können.

