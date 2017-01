Kriminalität : Türsteher einer Diskothek in Rostock angegriffen

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Mehrere Männer haben das Sicherheitspersonal einer Diskothek in Rostock angegriffen. Die Türsteher hatten einer Gruppe von rund 15 Männern am Samstagabend den Einlass verwehrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin habe einer der Männer das Personal mit einem Spazierstock angegriffen. Von den anderen Männern wurden außerdem Flaschen auf die Türsteher geworfen, hieß es weiter. Die Sicherheitskräfte blieben unverletzt. Sie haben ihre Angreifer den Angaben zufolge mit Tierabwehrspray in die Flucht geschlagen.

