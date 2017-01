Gesundheit : Über 1100 Kinder am Uni-Klinikum Greifswald geboren: Rekord

Nach der Schließung der Geburtenstation am Kreiskrankenhaus Wolgast sind am Uni-Klinikum Greifswald deutlich mehr Kinder geboren worden. Nach 986 Babys im Jahr 2015 kamen im vergangenen Jahr in Greifswald 1155 Kinder zur Welt. Damit wurden an der Universitätsfrauenklinik erstmals nach 1990 wieder mehr als 1000 Kinder geboren, wie die Universitätsmedizin am Montag mitteilte.