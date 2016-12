Justiz : Übergangslösung für Prozessbegleiter reiche nicht

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bei Gewalttaten verletzte Kinder und Jugendliche haben bisher in Mecklenburg-Vorpommern Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor Gericht. Das Land erprobte ein Modellprojekt, das ab Januar 2017 bundesweit ausgedehnt werden soll. Danach können die speziell ausgebildeten Prozessbegleiter fallbezogen bezahlt werden. Bisher wurden sie in Mecklenburg-Vorpommern stellenbezogen bezahlt, und zwar zu 90 Prozent aus Landesmitteln. Die Deutsche Kinderhilfe und andere Wohlfahrtsvereine wollen, dass es dabei bleibt. Bei der Bezahlung über Fallpauschalen entstehe für kleine Träger ein unkalkulierbares Kostenrisiko, die Prozessbegleitung wäre nicht mehr leistbar, hieß es.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hatte den Trägervereinen am Donnerstag im Landtag in Schwerin eine sechsmonatige Übergangsfrist zugesichert, in der weiterhin stellenbezogen abgerechnet werden darf. Becker bezeichnete das als «Aufschub der Hinrichtung». Ein Trägerverein, der heute nicht dazu in der Lage ist, die zu erwartenden Zahlungen aus den Gerichtskosten vorzustrecken, werde auch in sechs Monaten nicht dazu in der Lage sein, sagte er.