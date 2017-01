Wetter : Umweltminister: 10 Millionen Soforthilfe für Sturmflutschäden

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Einen Tag nach der schweren Sturmflut an der Ostseeküste mit erheblichen Schäden an Steilküsten und Dünen hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) Soforthilfen angekündigt. Das Umweltministerium werde zehn Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die dringendsten Schäden an Küstenschutzanlagen zügig zu beseitigen, sagte Backhaus am Donnerstag in Zempin. Möglicherweise könne die Summe noch höher ausfallen. Dazu liefen Gespräche mit dem Wirtschafts- und Finanzministerium, um auch den Kommunen bei der Bewältigung der Sturmflutfolgen finanziell unter die Arme zu greifen.

Das Ausmaß der Schäden lasse sich derzeit noch nicht beziffern, sagte Backhaus. Das sei erst möglich, wenn sich das Wasser vollständig zurückgezogen habe. «Aber wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.» Menschen seien nicht verletzt worden. Dennoch habe es einen erheblichen Sandabtrag an den Küsten gegeben. Am Freitag sollen Drohnen die Küsten abfliegen, um die Schäden aufzunehmen.

Backhaus verschaffte sich in Zempin ein Bild von der Lage. Die Insel Usedom ist besonders betroffen. Zu Vorwürfen der Gemeinde Zempin, das Land würde für den Hochwasserschutz auf Usedom nicht genug tun, sagte Backhaus, die Küstenschutzanlagen der Insel seien so ausgebaut, dass sie einem schweren Sturmflutereignis standhalten können. Dennoch gab es Schäden. So wurde in Zempin ein Imbiss auf einem Steilufer von den Naturgewalten zerstört.

«Der Küstenschutz in Mecklenburg-Vorpommern wird auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt», erläuterte Backhaus. «Unsere Pflichtaufgabe besteht darin, im Zusammenhang bebaute Gebiete mit einem Ortskern zu schützen. Für diese Aufgabe werden alle verfügbaren Mittel eingesetzt.» Usedom werde dabei nicht anders behandelt als alle anderen Küstenabschnitte.

Während seit Mitternacht an den meisten Küstenabschnitten das Hochwasser langsam zurückging, stiegen im Oderhaff und in der Darß-Zingster Boddenkette die Pegelstände am Donnerstag noch an. Grund sei, dass Wassermassen aus der Ostsee noch immer ins Landesinnere abfließen, sagte Backhaus. In Ueckermünde wurde am Vormittag ein Wasserstand von 1,02 Meter über Normal gemessen.