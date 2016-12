Umwelt : Umweltminister: Frage nach Obergrenze für Wölfe wird kommen

Obwohl der Wolf europaweit streng geschützt ist, muss sich Deutschland nach Ansicht von Umweltminister Till Backhaus (SPD) eines Tages mit Obergrenzen für den Bestand auseinandersetzen. Die Wolfspopulation nehme deutlich zu, sagte Backhaus am Freitag nach der Umweltministerkonferenz in Berlin. «Dieser Trend wird sich fortsetzen. Da stellt sich die Frage: Wie viel Wolf verträgt unser Land?», sagte er. Für eine Antwort werde eine verlässliche und aktuelle Datenbasis gebraucht. Auf der Umweltministerkonferenz habe er Unterstützung für seinen Antrag erhalten, dass der Bund definieren müsse, was ein «günstiger Erhaltungszustand» dieser streng geschützten Art sei.