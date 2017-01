Hochschulen : Uni Greifswald legt Namen «Ernst Moritz Arndt» ab

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die Uni trug seit 1933 den Namen des in Pommern geborenen Publizisten, dessen Rolle in der Geschichte umstritten ist. Anfang des 19. Jahrhunderts polemisierte Arndt gegen Napoleon und die Franzosen. Er gilt als Verfechter der deutschen Einheit. Arndt hat auch antisemitische und nationalistische Schriften veröffentlicht. Die Nationalsozialisten sahen in ihm einen Vordenker. Zu DDR-Zeiten wurde hervorgehoben, dass Arndt mit seinen Schriften die Abschaffung der Leibeigenschaft 1806 in Pommern befördert hatte.