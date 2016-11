Notfälle : Untersuchung beweist: Wolf hat Jungrind gerissen

Im Gegensatz zu Schafen und Ziegen ist für Rinder nicht festgelegt, wie sie im Wolfsgebiet zu schützen sind, um die Voraussetzung für eine Entschädigung zu erfüllen. Experten gehen laut Ministerium davon aus, dass Wolfsübergriffe auf Rinderherden Einzelfälle bleiben, da Rinder grundsätzlich wehrhafte Tiere sind. Derzeit werde aber geprüft, ob bei bestimmten Tierhaltern zusätzliche Vorkehrungen zum Herdenschutz sinnvoll sind.

2015 war im Kreis Ludwigslust-Parchim bereits ein neugeborenes Kalb getötet worden. Es konnte aber nicht nachgewiesen werden, ob ein Wolf oder ein Hund der Angreifer war.

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) kündigte an, der Wolf werde auf der Umweltministerkonferenz Ende November in Berlin auf Initiative Mecklenburg-Vorpommerns ein Thema sein. Offensichtlich will Backhaus eine Diskussion darüber anschieben, wie mit den wachsenden Wolfsbeständen in Deutschland künftig umgegangen werden soll und was der optimale Umfang der Wolfspopulation wäre.