Landtag : Untersuchungsausschuss zu den Wohlfahrtsverbänden tagt

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Finanzierung der Wohlfahrtsverbände setzt heute (11.00 Uhr) im Landtag in Schwerin seine Arbeit fort. Die AfD-Fraktion, die als Reaktion auf dubiose Geldflüsse bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Müritz den Ausschuss initiiert hatte, legte dazu eine Vielzahl von Anträgen vor. Darin werden alle Wohlfahrtsverbände in Mecklenburg-Vorpommern aufgefordert, dem Ausschuss ihre Geschäftsunterlagen aus den zurückliegenden sieben Jahren zur Verfügung zu stellen. Betroffen wären neben der Arbeiterwohlfahrt der Paritätische, das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas und die Diakonie.