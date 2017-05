Kriminalität : Urlauberin vergewaltigt: Suche nach Täter bisher erfolglos

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Danach habe er die Frau in ein Gebüsch gezerrt, sich an ihr vergangen und sei dann in Richtung Strand geflüchtet. Die Frau kam leicht verletzt in eine Klinik nach Greifswald.

Die Polizei war erst am 1. Mai eingeschaltet worden. Die Beamten suchen nach einem dunkel gekleideten, schlanken, dunkelhaarigen Mann, der einen Schnauzbart trug.

Polizeimitteilung

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 08:30 Uhr