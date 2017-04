Literatur : Usedomer Literaturtage starten

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Die Insel Usedom wird von Mittwoch an ein Ort der Literatur. Unter dem Motto «Identität - dringend gesucht» begeben sich Autoren wie Donna Leon und der deutsch-französische Publizist Alfred Grosser bei den 9. Usedomer Literaturtagen auf Identitätssuche. Die Autoren thematisieren dabei Herkunft, Sprache und Erinnerung. Eröffnet werden die Usedomer Literaturtage am Abend mit einer Lesung von Asfa-Wossen Asserate. Der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie liest aus seinem Buch «Die neue Völkerwanderung. Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten». Er ersetzt Martin Walser (90), der aus gesundheitlichen Gründen seine Lesung kurzfristig absagen musste.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 05:51 Uhr