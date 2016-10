Gesellschaft : Verein erinnert an Familien mit gestorbenen Kindern

Mit einem Festakt erinnert der Verein «Die Flamme der Hoffnung - The Flame of Hope» an diesem Samstag in Neubrandenburg an Familien mit gestorbenen oder kranken Kindern. Der erst kürzlich gegründete Verein will betroffenen Familien Hoffnung geben und für materielle, finanzielle und ideelle Hilfe sorgen, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Die Initiative geht auf den Neubrandenburger Franziskanerbruder Engelbert Petsch zurück, der sie als Krankenhausseelsorger 2008 in Bayern gründete. Die katholische Kirchengemeinde betreibt ein Kinderhaus in Neubrandenburg. Die Festrede soll Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider halten.