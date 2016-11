Polizei : Verfolgungsjagd auf betrunkenen Autofahrer

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer, ohne Führerschein und mit illegalem Kennzeichen in Greifswald (Landkreises Vorpommern-Greifswald) gestoppt. Der 29 Jahre alte Fahrer hatte am frühen Samstag versucht, einer Verkehrskontrolle zu entkommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin wurde der Mann drei Kilometer lang von der Polizei verfolgt. Demnach konnte der 29-Jährige erst durch ein Polizeiauto gestoppt werden, das die Straße versperrte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille. Sein Wagen sei nicht angemeldet gewesen. Einen gültigen Führerschein hatte er auch nicht, hieß es weiter. Der entstandene Sachschaden wurde auf 3500 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

