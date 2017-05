Notfälle : Vergesslicher Elektriker: Koffer musste gesprengt werden

Ein Werkzeugkoffer hat im Süden der Insel Usedom für einen Einsatz des Munitionsbergungsdienstes und Straßensperrungen gesorgt. Der schwarze Hartschalenkoffer stand am Mittwoch vor der Feuerwehr in Zirchow (Kreis Vorpommern-Greifswald), wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Der Besitzer konnte nicht ermittelt werden und deshalb sei er schließlich sicherheitshalber gesprengt werden. Dabei habe sich herausgestellt, dass sich im Koffer Elektrikerwerkzeug befanden, die vermutlich jemand vergessen hatte.