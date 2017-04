Unfälle : Verletzte bei Verkehrsunfällen in Greifswald und Wolgast

Drei Menschen sind am Freitag in Greifswald und Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In Greifswald übersah eine 29 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 44 Jahre alte Motorradfahrer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt. Er werde im Uni-Klinikum in Greifswald behandelt. Die 29-Jährige Autofahrerin wurde laut Mitteilung leicht verletzt.