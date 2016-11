Notfälle : Vermisstenfall: Etliche Hinweise nach «Aktenzeichen XY...»

Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» hat 16 Hinweise im Fall einer vermissten Frau aus Priborn (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) erbracht. Den Hinweisen werde bereits nachgegangen, wie Polizeisprecherin Nicole Buchfink in Neubrandenburg am Donnerstag sagte. So hatte ein Anrufer auf einen Verdächtigen aus der Region hingewiesen. Zudem hoffen Ermittler auf Angaben zu einem silberfarbenen Auto, das kurz nach dem Verschwinden der Frau ohne Licht im Wald unterwegs war.