Notfälle : Vermisstenfall: Polizei hofft auf «XY..ungelöst»

Im Fall einer vermissten 67-Jährigen aus Priborn (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hoffen Ermittler auf neue Hinweise durch die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Montag mitteilte, soll der mysteriöse Fall am Mittwoch in der Sendung thematisiert werden.