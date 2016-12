Kriminalität : Vermutlich Brandstiftung in Vierfamilienhaus in Wolgast

In einem Vierfamilienhaus in Wolgast ist am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung vermutlich vorsätzlich Feuer gelegt worden. Der 20-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock sei aber nicht zu Hause gewesen, teilte die Polizei mit. Wegen der starken Rauchentwicklung war ein 55-jähriger Nachbar von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus der Wohnung gerettet worden. Er kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch eine 26-jährige Frau wurde mit ihrem Kleinkind aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss geholt.