Verkehr : Verstärkte Verkehrskontrollen in Mecklenburg-Vorpommern

Von Montag bis Sonntag überprüft die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern Autofahrer verstärkt auf Drogen- und Alkoholeinfluss. Die Verkehrskontrollen sind Teil einer europaweiten Aktion für mehr Sicherheit auf den Straßen, wie das Innenministerium am Sonntag mitteile. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betonte in diesem Zusammenhang: «Gerade in der Vorweihnachtszeit finden viele Veranstaltungen statt, bei denen in gemütlicher Runde oder auf den Weihnachtsmärkten Alkohol konsumiert wird.» Für den CDU-Politiker gelte «null Toleranz gegenüber Alkohol und Drogen am Steuer».

Pressemitteilung Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern