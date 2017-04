Kommunen : Vertrag mit Land: Neubrandenburg erhält 27 Millionen Euro

Nach Schwerin bekommt auch Neubrandenburg eine größere Millionenhilfe vom Land aus dem kommunalen Konsolidierungsfonds. Den Vertrag über 27 Millionen Euro werden Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am 21. April in Neubrandenburg unterzeichnen, erklärten Sprecher von Stadt und Ministerium am Donnerstag. Um das nötige Konzept zur Haushaltssicherung hatten die Stadtvertreter über Monate gestritten, es am 9. Februar aber doch verabschiedet. Darin verpflichtet sich Neustrelitz, bis 2027 knapp 91 Millionen Euro an Schulden abzubauen.