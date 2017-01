Kriminalität : Videos überführen Gelddiebe aus Supermarkt in Pasewalk

Mit Videoaufnahmen hat die Polizei in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) zwei mutmaßliche Diebe überführt, die in einem Supermarkt Geld gestohlen haben sollen. Das Paar sei kurz nach der Tat am Freitag in seiner Wohnung gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Den Ermittlungen zufolge hatte die Frau im Kassenbereich Schmiere gestanden, während der 35-jährige Mann in die Personalräume eindrang und mehr als 5000 Euro aus einem Tresor entwendete. Mit den Tatverdächtigen fand die Polizei auch das meiste Geld wieder. Wie der Mann in dem Supermarkt in der Oststadt an das Geld in dem Tresor gelangt sein soll, dazu wollten die Ermittler zunächst keine detaillierten Angaben machen.

Pressemitteilung der Polizei