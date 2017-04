Energie : Viele Angebote zum Tag der Erneuerbaren Energien

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Die etwa 300 Teilnehmer der sechsstündigen Ausfahrt können die Bauarbeiten auf See direkt beobachten. 135 Windräder sollen in den beiden neuen Offshore-Parks Arkona und Wikinger errichtet werden. Die Windbranche insgesamt beteiligt sich nach Verbandsangaben an 21 Standorten in Mecklenburg-Vorpommern am Aktionswochenende zu den Erneuerbaren Energien. Der Bau neuer und größerer Windräder an Land stößt zunehmend auf Widerstand. Tourismusverband und betroffene Badeorte sehe auch Planungen für weitere Windparks in der Ostsee kritisch.

Programm und Anfahrtswege

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 12:03 Uhr