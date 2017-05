Buntes : Viele MV-Teams starten bei Feuerwehr-Hochhaus-Treppenlauf

Mehr als 20 Feuerwehrleute aus Mecklenburg-Vorpommen starten am Samstag (11.00 Uhr) beim bundesweit größten Treppenlauf der Brandschützer in Berlin. Beim «Berlin Firefighter Stairrun» müssen jeweils zwei Kameraden als Team mit Schutzausrüstung möglichst schnell die 770 Stufen eines Hochhaus-Hotels bewältigen. Insgesamt starten in fünf Kategorien rund 760 Feuerwehrleute aus elf Nationen. Aus dem Nordosten gehen Teilnehmer aus Neubrandenburg, Wismar, Schwerin, Güstrow, Bad Kleinen und Anklam an den Start. Dabei wollen die Neubrandenburger Heiko Gehrke und Dietmar Kirsch den Titel bei den «Oldies XL» verteidigen. Die Duos in dieser Kategorie bringen es zusammen auf mehr als 100 Jahre.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 02:41 Uhr