Unfälle : Vier Schwerletzte bei Unfall an Stauende

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Bei einem Unfall nahe Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin erkannte an der Kreuzung der Bundesstraßen 109 und 111 nach Polizeiangaben zu spät, dass sich ein Rückstau gebildet hatte und fuhr auf einen Transporter auf. Dieser wurde auf einen stehenden Pkw geschoben, der wiederum auf einen weiteren Wagen prallte. Die 33-Jährige, zwei weiteren Frauen (27 und 47) sowie ein 16 Jahre alter Insasse eines Autos kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Drei weitere Autoinsassen blieben unverletzt. Es entstand Schaden von rund 46 000 Euro. Beide Bundesstraßen waren zeitweise voll gesperrt.