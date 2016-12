Gesundheit : Vogelgrippe unter Wildvögeln weitet sich zur Pandemie aus

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

«Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist beachtlich», sagte FLI-Präsident Thomas Mettenleiter. «Wir sehen im Moment keine Tendenzen zu einer Abschwächung, weder was die Zahl der gefundenen Vögel noch was die geografische Ausbreitung angeht.» In Deutschland war der Erreger erstmals vor einem Monat, am 8. November, bei einer toten Wildente am Bodensee und verendeten Wasservögeln in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Inzwischen sind 13 Bundesländer betroffen.