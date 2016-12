Einzelhandel : Vor dem Schlussspurt: Einzelhandel rechnet mit Panikkäufern

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Rostock (dpa/mv) - Der Einzelhandel setzt in den letzten eineinhalb Verkaufstagen vor dem Weihnachtsfest zum Schlussspurt an. Am Freitag und am Samstag bis 14.00 Uhr werde noch einmal mit vollen Innenstädten gerechnet, sagte Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer vom Einzelhandelsverband Nord in Rostock. Viele der Kunden seien dann Panikkäufer, die es in den vergangenen Tagen und Wochen versäumt haben, Geschenke zu besorgen.

