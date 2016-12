Bei einem Autounfall im Banzkower Ortsteil Goldenstädt im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. An einer Einmündung stießen zwei Wagen zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beide Fahrer und ein Beifahrer erlitten demnach schwere Verletzungen. Die Strecke war zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Polizei geht von einem Vorfahrtsfehler aus.

Pressemitteilung Polizei