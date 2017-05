Pferdesport : Vorjahrssiegerin Nicole Persson erneut beim Pferdefestival

Für das 17. Pferdefestival vom 12. bis 14. Mai in Redefin kündigt sich wie schon in den Jahren zuvor ein namhaftes Teilnehmerfeld an. Nach Veranstalterangaben vom Donnerstag wird auch Vorjahressiegerin Nicole Persson auf dem Parcours auf dem über 200 Jahre alten Landgestüt an den Start gehen. Die 29 Jahre alte Schwedin hatte im vergangenen Jahr bei ihrem Debüt in Redefin den Großen Preis gewonnen und dabei unter anderem auch die komplette Mecklenburger Reiterelite um Holger Wulschner geschlagen.