Energie : Vorreiter der Energiewende: Bioenergie-Kommunen 2016 geehrt

1 von 1 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert 1 von 1

Nach Angaben von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gibt es in Deutschland inzwischen etwa 180 Bioenergiedörfer, die sich zum Klimaschutz oder zur Daseinsvorsorge von fossilen Energieträgern abgekoppelt haben. Dabei spielten Holz und Biogas eine wichtige Rolle. «Land- und Forstwirtschaft sind beim Klimaschutz Teil der Lösung», betonte der Minister. Die prämierten Kommunen zeigten, wie eine überwiegend erneuerbare und nachhaltige Wärme- und Stromversorgung funktioniere. Alle drei Preisträger setzten auf einen Mix aus regionaler Biomasse und weiteren erneuerbaren Energien wie Solarthermie und Effizienzmaßnahmen.

In Willebadessen etwa gibt es zwei Biogas-Anlagen und drei mit Holzhackschnitzeln betriebene Heizwerke. Zusammen mit Holzheizungen in Wohngebäuden könnten diese Anlagen gut die Hälfte des Wärmebedarfs decken und mehr Strom erzeugen, als die aus 13 Ortsteilen bestehende Kommune verbrauche, hieß es. In Neustrelitz betreiben die Stadtwerke ein Holzheizkraftwerk, das in das öffentliche Stromnetz einspeist und über das städtische Fernwärmenetz 80 Prozent des Wärmebedarfs der gut 20 000 Einwohner zählenden Stadt deckt. Auch in Ascha bei Straubing ist nach Einschätzung der Juroren die Energiewende Realität. Das 1600-Seelen-Dorf produziere zweieinhalb mal so viel Strom wie es verbrauche und versorge auch sein Umland mit grünem Strom.